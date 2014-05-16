На виборах працівники міліції зможуть проголосувати за місцем несення служби

На виборах президента України 25 травня працівники міліції зможуть проголосувати за місцем несення служби.

Як повідомляється на сайті МВС України, можливість зміни місця голосування передбачена в законодавстві про вибори, і нею зможуть скористатися ті правоохоронці, які в якості приданих сил забезпечуватимуть правопорядок далеко від місця свого проживання.

Для того, аби змінити місце голосування, працівникам міліції, які будуть залучені до охорони громадського порядку у день виборів та нестимуть службу поза місцем реєстрації, необхідно до 19 травня цього року (включно) звернутися до відділу Державного реєстру виборців за місцем реєстрації та заповнити бланк заяви про зміну місця голосування. При собі працівник міліції повинен мати паспорт громадянина України та посвідчення про відрядження. Інформація про особу працівника міліції, який подав заяву про зміну місця голосування, буде перенесена до списку виборців за місцем несення ним служби.

Працівник міліції, який подав заяву про зміну місця голосування, для участі у голосуванні в обов’язковому порядку повинен мати при собі паспорт громадянина України, йдеться у повідомленні.