У Миколаєві представили нового начальника УМВС області Мерікова

Колективу управління Міністерства внутрішніх справ України Миколаївської області представили нового начальника - полковника Артура Мерікова.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, нового головного міліціонера області сьогодні, 20 травня, представив заступник міністра внутрішніх справ України Михайло Вербенський. На представленні був присутній губернатор Микола Романчук.

Артур Меріков є рідним братом народного депутата Вадима Мерікова (ВО ”Батьківщина”)

Як повідомляв УНІАН, раніше посаду начальника УМВС у Миколаївській області займав Юрій Седнєв, якого 16 травня було призначено начальником Донецького міського управління міліції.

Седнєв керував миколаївською міліцією з серпня 2013 року.