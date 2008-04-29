У Севастополі відзначають 90-річчя підйому прапорів УНР у фортеці ЧФ

Українська громада й Військово-Морські сили України сьогодні відзначають 90-річчя підйому прапорів Української Народної Республіки у фортеці Чорноморського флоту - Севастополі.

Як повідомив УНІАН голова громадського військово-історичного клубу імені адмірала Святослава Шрамченка Мирослав МАМЧАК, із цієї нагоди особовому складу Військово-Морського інституту імені П.С.Нахімова вручено 250 медалей, що є почесною відзнакою ВМС України. Крім того, за інформацією М.МАМЧАКА, близько 100 таких медалей вручено кращим військовослужбовцям Навчального центру ВМС України.

За словами М.МАМЧАКА, нагородження будуть продовжені під час святкування Дня ВМС України (цього року відзначатиметься 6 липня). У частинах і з`єднаннях медалі вручатимуть командири на урочистих шикуваннях особового складу. Як додав керівник клубу, всього в Києві відлито 3 тис. таких медалей. Як передбачається, ними будуть нагороджені всі військовослужбовці українського флоту, тому, не виключає М.МАМЧАК, доведеться їх відливати додатково. Крім того, ними нагороджуватимуться громадські діячі, які зробили свій внесок у справу відродження Військово-Морських сил України.

Як вважає М.МАМЧАК, актом підйому прапорів 29 квітня 1918 року «були втілені побажання не тільки особового складу Чорноморського флоту, але й жителів портових міст чорноморського та азовського узбережжя, про добровільне підпорядкування УНР». Таким чином, зауважив він, українська влада тоді розповсюдилася на всю територію нинішньої України.

За інформацією керівника клубу, в 1919 році Указом Симона Петлюри було викарбовано з бронзи медаль, якою були нагороджені всі учасники подій у Севастопольській фортеці 29 квітня 1918 року. Відповідно до цього ж указу, 29 квітня було проголошено Днем Чорного моря й Українського флоту.

«Ми цю медаль не знайшли, але є її опис, і ми відповідно до нього практично її повторили. Єдине, що додали – 90-річчя події. Медаль, по суті, повторює традиції флоту УНР, об`єднує їх із традиціями сучасних ВМС України. Ця нагорода увібрала в себе прагнення до побудови національного флоту як старшими, так і сучасним поколіннями українських військових моряків», - сказав М.МАМЧАК.

Медаль являє собою: на лицьовій стороні - прапор флоту УНР, затверджений законом УНР 18 січня 1918 року. Це жовто-блакитний прапор із тризубом. По суті, це сучасний прапор ВМС України, тільки з тризубом. На цій же стороні медалі є напис: 1918 рік 29 квітня і 18 липня.

На зворотному боці медалі - тризуб із якорем, як на бронзовій медалі 1919 року. Колодка до медалі практично така ж, як була у медалі майже 90-річної давнини - синє поле із двома жовтими стрічками.

На цій стороні медалі містяться написи: 2008, 90 років прапору Військово-Морських сил України.