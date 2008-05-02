Росія підтвердила свою відмову від радарів в Мукачево і Севастополі

Російська система попередження про ракетний напад зможе ефективно працювати і не одержуючи інформацію з українських станцій радіолокацій, розташованих в Мукачево і Севастополі, заявив заступник командувача Космічними військами генерал-лейтенант Олександр ЛОПАТІН.

”Наші плани відмовитися від використання про цих станцій не змінилися”, - сказав генерал. За його словами, станція радіолокації системи попередження про ракетний напад, що будується в Армавірі (Краснодарський край), здатна повністю прикрити південно-західний ракетонебезпечний напрям, на який орієнтовані колишні радянські станції в Мукачево і Севастополі.

Як нагадує News.ru, радари ”Дніпро” під Севастополем і Мукачево були прийняті в експлуатацію в 1979 році. При розпаді СРСР радари були оголошені власністю України. У 1992 році Москва і Київ підписали міжурядовий договір про оренду станцій протягом 15 років з платою у розмірі 840 тисяч доларів. Відповідно до російсько-української угоди, інформація з цих РЛС, що ведуть спостереження за космічним простором над Центральною і Південною Європою, а також Середземномор`ям, надходила на центральний командний пункт СПРН (Солнечногорськ) Космічних військ РФ.

Проте в лютому 2006 року Міноборони України поставило питання про збільшення Росією плати за утримання РЛС, тоді ж РЛС були передані в управління Національному космічному агентству України (НКАУ). У 2006 році об`єм компенсацій РФ витрат української сторони був збільшений майже удвічі, і, за даними НКАУ, склав 1,5 млн. доларів. Аналогічний об`єм компенсації виплачувався в 2007 році і був заздалегідь узгоджений на 2008 рік. (УНІАН: витрати на утримання і експлуатацію цих двох РЛС складають 4,4 млн. дол. на рік, відповідно, виплати російської сторони у розмірі 840 тисяч доларів покривали тільки 19% від необхідного.)

12 лютого 2008 року президент Росії підписав закон ”Про денонсацію угоди між урядом РФ і урядом України про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору”.

Українські станції, як передбачається, замінять РЛС ”Волга” в Барановичах (Білорусь), а також нова РЛС типу ”ВОРОНІЖ-ДМ”, яка будується в Армавірі (РФ) з травня 2006 року. Перше пробне включення проводилося ще в грудні 2006 року. Станція повинна забезпечити спостереження в секторі від Північної Африки ка Китаю, включаючи території тих країн, що мають в своєму розпорядженні ракетну зброю: Ірану, Пакистану та Індії. Дальність виявлення цілей - 4,2 тисячі кілометра з можливістю підвищення до 6 тисяч.

Міністерство закордонних справ України вважає, що денонсація Державною Думою РФ Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору від 28 лютого 1997 року не відповідає дружнім і партнерським відносинам між нашими країнами.