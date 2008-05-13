В Україні мільйони підлітків вживають ліки, що містять наркотичні речовини, зокрема трамадол, колдакт тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Громадська організація «Об`єднання «Молодь України» Сергій КУШНІРУК.

“Сьогодні будь-хто може вільно купити в аптеці лікарські засоби, які впливають на організм людини як наркотик, а батьки місяцями можуть не помічати, що їхня дитина у глибокій наркозалежності”, - наголосив він.

У свою чергу президент благодійної організації "Життя без виправдань" Роман ТРОХІН висловив думку, що бездіяльність української влади свідчить про “цілеспрямоване знищення наступних поколінь нашої нації”. “Аптечний бізнес в Україні процвітає, заробляючи на здоров’ї та життях дітей”, - наголосив Р.ТРОХІН. За його словами, “ми вже маємо ціле покоління українців, скалічених трамадолом та іншими подібними препаратами”. Він повідомив, що лише в одному Києві нараховується тисячі родин, в яких є паралізовані скалічені діти, що у 14-15 років почали вживати колдакт або ефект. “Нині це “лежачі” інваліди, які вже ніколи не одужають”, - зазначив Р.ТРОХІН.

Він наголосив, що в разі, “якщо за тиждень влада не почне вживати дієвих заходів щодо обмеження вільного обігу подібних препаратів та легкого доступу до них молоді, то громадські організації та самі діти, які постраждали внаслідок вживання наркотичних лікарських препаратів, вдадуться до радикальних дій, зокрема до пікетування Верховної Ради, Кабміну та Міністерства охорони здоров’я”. “Ми зберемо тисячі людей, почнемо акції протесту, аж до голодування,” – повідомив Р.ТРОХІН.

Начальник Служби у справах неповнолітніх м. Києва Микола КУЛЕБА також зауважив, що це не є проблемою неблагополучних родин, більшість “трамадольників” – діти з добропорядних родин. За його словами, сильнодіючі препарати продають у приватних аптеках, діяльність яких у країні не контролює жодна структура.

Заступник начальника Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег ШУТЯК повідомив, що в Україні нещодавно вже прийняли постанову про квотування випуску трамадолу.

“90% усього вітчизняного трамадолу виготовляли на двох фармацевтичних підприємствах – “Здоров’я” (м.Харків) та “Астрафарм” (м.Вишневе, Київська область). Нині ліцензію на виробництво цього препарату у “Астрафарми” анульовано”, - зазначив О.ШУТЯК.

За його словами, зазвичай наркоділки “трамадольного” бізнесу діють через інтернет, мобільні картки, SMS-повідомлення, тому їх дуже складно виявити. Однак серед викритих цього року 11 злочинних угруповань 5 з них займалися поширенням саме наркотичних лікарських засобів, повідомив О.ШУТЯК.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Костянтин КОСЯЧЕНКО, зазначив, що МОЗ України готове вжити усіх заходів щодо обмеження обігу ліків, що містять наркотичні речовини.

“Нині в Держкомпідприємництві лежить до підпису проект змін, у якому ми пропонуємо позбавляти ліцензії аптеку, у якій при першій же перевірці буде виявлено порушення стосовно збуту отруйних сильнодіючих лікарських препаратів”, - повідомив К.КОСЯЧЕНКО.