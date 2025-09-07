У Києві росіяни вбили матір та її 3-місячного сина, - Ткаченко

Наразі у місті 17 постраждалих унаслідок нічного удару ворога.

У Києві росіяни вбили матір та її 3-місячного сина, а в батька - важкі травми.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації, понад 10 локацій у місті зазнали пошкоджень. Зокрема, це прямі влучання в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах.

"У шістнадцятиповерхівці в Святошинському районі - останні три поверхи. В одній з пошкоджених девʼятиповерхівок району часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Тут станом на зараз двоє загиблих, серед них дитина", - написав він.

Ткаченко підкреслив, що росіяни "вбили мати та її сина, якому було лише 3 місяці, а в батька - важкі травми".

У іншій 9-поверхівці пошкоджено третій поверх. Тут рятувальники врятували девʼять людей. На всіх локаціях тривають роботи.

"У районі є займання автомобілів. Наразі рятувальники приборкують пожежу в нежитловій зоні. Крім цього, пошкоджено дах одного з дитячих садочків. Тут було невелике займання, яке ліквідували оперативно", - повідомив очільник МВА.

Крім того, підкреслив він, постраждало житло людей і в Дарницькому районі. Там дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Щонайменше двоє людей постраждали.

"Разом по місту маємо 2 загиблих, 17 постраждалих підтверджено, інформацію щодо інших - зʼясовуємо", - написав Ткаченко.

Він також зауважив, що стосовно Печерського району підтверджує пожежу в будівлі уряду. "Також маємо повідомлення про локальні наслідки атаки в Голосіївському районі: вибиті вікна, окремі уламки на відкритій місцевості", - зазначив начальник МВА.

Мер Києва Віталій Кличко, перебуваючи біля 9-поверхового будинку у Святошинському районі, який було частково зруйновано з 4 по 8 поверхи, зауважив, що "зараз тривають роботи". "Уламки, ми бачимо, це був "Шахед", "Герань", - сказав він.

Стосовно цього будинку зазначається також, що "там дістали тіла двох загиблих, третього рятувальники шукають зараз".

Атака на Київ - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 вересня росіяни використали понад 800 ударних безпілотників та ракет для масованого удару по Україні.

Збити/придушити вдалося більшість з цілей - 747 БПЛА та чотири ракети "Іскандер-К". Водночас зафіксовано було влучання 9 ракет та 56 ударних БПЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламків) - на 8 локаціях.

