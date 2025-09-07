Китай дуже уважно слідкує за війною в Україні та вивчає нові види озброєння, які застосовуються на полі бою.
Про це заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький сказав у інтерв'ю Укрінформу. При цьому він зауважив, що українська розвідка також аналізує той військовий потенціал, який керівництво Китаю показало на параді в Пекіні.
"Ми працюємо над цим, але скажімо так: те, що вони продемонстрували, це ще раз підкреслює наявність у Китаю ядерної тріади - це повітря, земля, море, у них є нові напрацювання ракетного озброєння, і Китай має великий мобілізаційний потенціал. Це саме основне", - зазначив Скібіцький.
Представник ГУР також додав, що китайці чітко вивчають все, що пов'язано з новим озброєнням як Російської Федерації, так і з новим озброєнням західних зразків, яке зараз застосовується на полі бою в Україні.
"Пекін дуже прискіпливо слідкує за війною, яка відбувається у нас", - констатував Скібіцький.
Парад у Китаї
3 вересня у Китаї відбувся військовий парад, який за масштабом перевершив усі попередні.
Як зазначало видання CNN, китайський лідер Сі Цзіньпін своїм військовим парадом у Пекіні дав зрозуміти, що він хоче змінити світовий порядок, поставивши під сумнів західне домінування.