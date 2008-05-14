Кримські татари просять Ющенка захистити їх права на отримання землі

Представники кримських татар звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням захистити їх конституційні права на отримання земельних ділянок для будівництва індивідуального житла.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН. Відповідне звернення зачитав член громадського об`єднання «Авдет» Наріман ПОТЄЛОВ.

У документі сказано про те, що в Криму не виконуються укази Президента України і постанови уряду, які спрямовані на вирішення питань про виділення землі для депортованих.

«Грубо порушуючи Конституцію України, нас позбавляють найелементарніших прав - права на землю, на власне житло, навіть права на протест, навіть права на захист», - заявляють кримські татари.

Н.ПОТЄЛОВ сказав, що часто суди виносять ухвали про заборону кримським татарам проводити акції протесту з метою привернути уваги «на несправедливий розподіл земельних ділянок під індивідуальне будівництво».

У зверненні повідомляється, що «за підсумками комплексних перевірок 2005-2006 року виявилось, що за 15 років виконавча влада і місцеве самоврядування Криму ухвалили більш як 100 тисяч рішень про виділення землі, причому понад 30 тисяч рішень було прийнято за останні два роки».

«За цей час сотні гектарів кримської землі незаконно було передано різним фірмам і приватним особам не тільки Дніпропетровська, а й сусідньої Росії, разом з тим пересічним громадянам півострова, всупереч Конституції України, відмовляють у виділенні землі навіть для будівництва індивідуального житла», - сказано у зверненні кримських татар.

Присутній на прес-конференції член громадського об`єднання «Авдет» Ділявер РЕШІТОВ повідомив, що кримські татари вже 11 днів підряд проводять акцію протесту біля Секретаріату Президента України на знак протесту проти незаконного розподілу землі в Криму, з метою привернути увагу влади до їх проблем. За його словами, в Криму ігноруються права громадян усіх національностей на отримання землі.

Член громадського об`єднання «Авдет» Рішат СЕЙДАЛІЄВ повідомив, що 18 травня, в день пам`яті жертв депортації в Україні буде відправлено поминальні молебні «за всіма жертвами насильницького виселення, геноциду кримсько-татарського народу». За його словами, такі молебні буде відправлено в різних містах, зокрема в Києві на Майдані Незалежності, в Сімферополі, а також у країнах, де компактно проживають кримські татари: у Туреччині, США, Румунії і країнах Західної Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України видав Указ «Про додаткові заходи із забезпечення дотримання права громадян, які проживають на території Автономної Республіки Крим, на землю».

Згідно з документом, Кабінету Міністрів Президент доручив вжити невідкладних заходів з вирішення проблемних питань, які виникають під час набуття громадянами, які проживають на території Криму, права на землю, для чого, зокрема, створити в тижневий термін відповідну комісію.

Раді міністрів Криму В.ЮЩЕНКО доручив розробити і затвердити програму надання громадянам з числа депортованих за національною ознакою і їх нащадками земельних ділянок.

Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України разом з Генеральною прокуратурою України глава держави доручив здійснити невідкладні заходи, спрямовані на виявлення правопорушень у сфері придбання і реалізації громадянами, які проживають в автономії, права на землю.