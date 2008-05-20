Митники просять збільшити норму ввезення в Україну валюти через «зелений коридор»

Державна митна служба України звернулася до Національного банку України з ініціативою збільшити норму ввезення в Україну іноземної валюти через «зелений коридор» із 3 тис. дол. до 10 тис. євро.

Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, на сьогодні норми законодавства передбачають ввезення такої кількості валюти за умови обов`язкового письмового декларування - так званий «червоний коридор».

У повідомленні Держмитслужби наголошується, що пропоновані зміни дозволять привести українське законодавство у відповідність із нормами європейського співтовариства.

Довідка УНІАН. Правила переміщення валюти через кордон України визначаються «Інструкцією про переміщення валютних цінностей і платіжних коштів через митний кордон України», затвердженою постановою Правління НБУ від 12 липня 2000 року №283.