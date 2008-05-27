Ластівчине гніздо тепер на монетах (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію “Пам’ятки архітектури України”, вводить в обіг з 28 травня пам’ятні монети “Ластівчине гніздо” номіналами 50 та 10 гривень, присвячені одній з перлин Південного Криму – Ластівчиному гнізду, побудованому в 1912 році інженером-архітектором Шервудом.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монету номіналом 50 гривень виготовлено із золота 900 проби, якість – “пруф”, маса в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, тираж – 4000 штук. Гурт монети гладкий.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, якість – “пруф” , маса в чистоті – 31,1 г, діаметр – 38,61 мм, тираж – 5 000 штук.

На аверсі монет зображено морську хвилю і чайку, угорі – малий Державний Герб України та півколом напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, розміщено написи: на монеті з золота – 50/ ГРИВЕНЬ/ 2008 а також позначення металу, його проби Au 900 , маси в чистоті – 15,55; на монеті зі срібла – 10/ ГРИВЕНЬ/ 2008, а також позначення металу, його проби Ag 925 , маси в чистоті – 31,1. На обох монетах розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет на тлі гори і моря зображено пам’ятку архітектури – Ластівчине гніздо на скелі та розміщено напис – ЛАСТІВЧИНЕ ГНІЗДО (ліворуч).

Художники: аверс – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК; реверс – Борис ГРУДЕНКО.

Скульптори – Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир АТАМАНЧУК.

Пам’ятні монети номіналом 50 та 10 гривень є дійсним платіжним засобом України й обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.