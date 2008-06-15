У Севастополі таки відкрили пам’ятник Катерині ІІ (2 фото)

У Севастополі відкрили пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття 3-метрового бронзового монумента, встановленого на постамент пізно увечері 13 червня, розпочалася о 7-й ранку 15 травня і тривала з півгодини.

В заході взяли участь 200-300 чоловік, активістів севастопольської громадської організації „Фонд імені Геннадія Черкашина”, депутатів міської ради, представників козацьких формувань Криму, жителів міста.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ в інтерв’ю журналістам після відкриття пам’ятника зазначив, "сьогодні ми відкрили пам’ятник Катерині, засновниці Севастополя" "Я вважаю, що ми зробили серйозну справу, тому що в результаті усіх оцих дій, які робила Катерина ІІ і її сподвижники, народилося гарне місто, яке чесно 225 років служить Батьківщині", - заявив В.САРАТОВ.

Відповідаючи на запитання, чи очікується у подальшому протидія пам’ятнику Катерині ІІ, В.САРАТОВ висловив сподівання, "що не буде проблем". "Там просто є оці моменти, складні, процесуальні. Я просто хочу пояснити вам, ми нічого не порушуємо (йдеться про заборону суду встановлювати відповідний пам’ятник у місті – УНІАН). По-перше, за словами В.САРАТОВА, міськрада не сама встановлювала пам’ятник: встановлювала громадська організація „Фонд імені Генадія Черкашина”, тому що у нас немає бюджетних коштів, а міськрада може встановлювати пам’ятник тільки за бюджетні кошти", - сказав голова міськради. "Тобто, - додав він, - там було призупинено дію одного рішення міськради, від 2008 року, а залишилося рішення міськради від 2005 року, і міськрада Севастополя діє чітко в рамках законодавства".

На думку В.САРАТОВА, той факт, що пам’ятник відкрито в День святої Трійці - це добрий знак для міста, для нашої держави. За його словами, "були складнощі, були питання, але ви сьогодні звернули увагу, що відкриттю пам’ятника ніхто не заважав - зібралися і відкрили пам’ятник".

Скульптором цього пам’ятника є народний художник України, почесний житель Севастополя Станіслав Чиж, який кілька тижнів тому пішов з життя.