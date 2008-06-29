Погода на 30 червня - 2 липня

30 червня в Україні буде подекуди хмарно, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 30 червня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень в західній та східній частині, на півночі Лівобережжя, в Криму та Приазов`ї невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в Криму та західній частині місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині 17-23°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті 29-33°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

1-2 липня в країні переважатиме мінлива хмарність. 1 липня у західних, вдень і у північних, Вінницькій, Черкаській області, 2 липня в Україні, окрім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-31°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°.