УкрБус відкриває представництво в Сімферополі

Транспортна компанія «УкрБус» у липні відкриває представництво в Сімферополі (Крим).

У представництві працюватимуть 3 робітники без перерви і вихідних. У телефонному режимі або безпосередньо в офісі представництва клієнт зможе отримати інформацію про розклад рейсів, про процедуру бронювання квитків, перевезення і передачу багажу, про дисконтну систему «УкрБус» та ін.

Це вже друге представництво компанії у Криму (перше відкрили на ПБК у 2007 році).

Якщо рахувати сімферопольське відділення, на сьогодні «УкрБус» представлений в 13-ти містах України.