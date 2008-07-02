Погода в Криму на 2-3 липня

2 липня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. У західній частині буде переважно без опадів, на решті території пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, удень на Лівобережжі під час гроз шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах – град.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер переважатиме західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура уночі буде 11-16°, на узбережжі морів – до 20°; удень 21-26°, у південній частині та на Закарпатті подекуди 28-30°; в Карпатах уночі 7-12°, удень 14-19°.

3 липня також очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози у західній частині.

За прогнозами gismeteo, 2 липня в Алушті вдень 23-25°; 3 липня - вночі 18-20°, вдень 23-25°.

2 липня в Євпаторії вдень 23-25°; 3 липня - вночі 19-21°, вдень 23-25°.

2 липня в Ялті вдень 24-26°; 3 липня - вночі 17-19°, вдень 26-28°.

2 липня в Сімферополі вдень 24-26°; 3 липня - вночі 14-16°, вдень 25-27°.

2 липня в Севастополі вдень 23-25°; 3 липня - вночі 20-22°, вдень 23-25°.

2 липня в Керчі вдень 22-24°; 3 липня - вночі 18-20°, вдень 24-26° (дощ).