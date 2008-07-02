Уряд Москви хоче реконструювати «Сімферополь»

Три інвестори: уряд Москви, дочірнє підприємство віденського аеропорту і один з українських бізнесменів, - проявили бажання взяти участь в реалізації інвестиційного проекту із реконструкції ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

Про це сьогодні повідомив голова правління ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» Володимир АНУФРІЄВ.

«Сьогодні офіційно беруть участь 3 організації: дочірнє підприємство аеропорту Відня, Харків - відомий бізнесмен ЯРОСЛАВСЬКИЙ, московський уряд», - сказав В.АНУФРІЄВ.

За його словами, планується побудувати новий 3-поверховий термінал, провести реконструкцію і побудувати нові злітно-посадочні смуги. Орієнтовна вартість проекту - $50 млн.

При цьому В.АНУФРІЄВ відзначив, що в конкурсі можуть взяти участь і інші інвестори. «Наші двері відкриті і для інших бажаючих», - сказав глава правління ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

Як повідомив В.АНУФРІЄВ, вже в листопаді-грудні цього року планується почати будівельно-монтажні роботи.

Зі свого боку кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив, що аеропорт залишиться в республіканській власності. «Ми нікому нічого не віддаємо», - заявив він. За словами А.ГРИЦЕНКА, конкурс із реалізації інвестпроекту буде проведений прозоро, за участю ЗМІ.