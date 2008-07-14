МНС дуже стурбоване: з початку літа в Криму потонули 24 особи
12:48, 14 липня 2008Крым
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Життя 26 чоловік вдалося врятувати
За період з 1 червня в Криму на воді загинули 24 особи, життя ще 26 чоловік вдалося врятувати.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС.
Головне управління МНС у Криму дуже стурбоване рівнем загибелі людей на воді цього літа, і закликає кримчан і курортників дотримуватися правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах.
Зокрема, рятувальники просять відпочивати на воді тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, закликають не купатися в шторм, не заходити у воду в стані алкогольного сп`яніння.
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