МНС дуже стурбоване: з початку літа в Криму потонули 24 особи

За період з 1 червня в Криму на воді загинули 24 особи, життя ще 26 чоловік вдалося врятувати.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС.

Головне управління МНС у Криму дуже стурбоване рівнем загибелі людей на воді цього літа, і закликає кримчан і курортників дотримуватися правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах.

Зокрема, рятувальники просять відпочивати на воді тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, закликають не купатися в шторм, не заходити у воду в стані алкогольного сп`яніння.