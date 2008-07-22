Мотори кращих екіпажів заревуть на гірських серпантинах Криму

12:00, 22 липня 2008
Крым
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Загальна довжина трас - 190 км

12-14 вересня в районі плато Ай-Петрі та Великої Ялти в Криму пройдуть міжнародні змагання автогонщиків «Yalta Rally 2008».

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

Організатор авторалі – компанія «Chervonenko racing».

У рамках змагань, які стануть етапом міжнародного ралі «Кубок Європи», українські й зарубіжні ралійні екіпажі продемонструють свою майстерність і змагатимуться за перемогу на гірських серпантинах.

«Загальна довжина трас становитиме понад 190 кілометрів звивистих високошвидкісних гірських ділянок, що мають високу оцінку фахівців Міжнародної автомобільної федерації», - зазначили в Радміні.

Члени організаційного комітету з підготовки до «Yalta Rally 2008» обговорили хід підготовки до міжнародного авторалі, зокрема, питання стану доріг, якими проїдуть автогонщики.

 

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