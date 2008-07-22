Мотори кращих екіпажів заревуть на гірських серпантинах Криму
Загальна довжина трас - 190 км
12-14 вересня в районі плато Ай-Петрі та Великої Ялти в Криму пройдуть міжнародні змагання автогонщиків «Yalta Rally 2008».
Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.
Організатор авторалі – компанія «Chervonenko racing».
У рамках змагань, які стануть етапом міжнародного ралі «Кубок Європи», українські й зарубіжні ралійні екіпажі продемонструють свою майстерність і змагатимуться за перемогу на гірських серпантинах.
«Загальна довжина трас становитиме понад 190 кілометрів звивистих високошвидкісних гірських ділянок, що мають високу оцінку фахівців Міжнародної автомобільної федерації», - зазначили в Радміні.
Члени організаційного комітету з підготовки до «Yalta Rally 2008» обговорили хід підготовки до міжнародного авторалі, зокрема, питання стану доріг, якими проїдуть автогонщики.