Автобус з білоруськими туристами потрапив в аварію в Криму
На затяжному спуску відмовили гальма
У Криму сталася аварія за участю автобуса з туристами з Білорусі, в результаті якої одержав травми водій (1968 року народження).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, аварія сталася сьогодні на 8 км автодороги Грушовка-Судак.
За попередньою інформацією, у автобуса марки «Неоплан» на затяжному спуску відмовили гальма. У автобусі знаходилося 26 пасажирів і 2 водії - всі громадяни Республіки Білорусь.
За даними МНС, водієві вдалося вирулити у “вловлюючий тупик”, автобус врізався в дерево і, трохи накренившись, зупинився.
Водія госпіталізовано до міської лікарні Судака з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, рвана рана обличчя.
«На даний час всі пасажири автобуса доставлені до місць свого відпочинку», - зазначили в МНС.