З Криму до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Русі відправиться делегація

25 липня - 18.00. З Криму до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Русі і на зустріч із Святійшим патріархом Московським і всієї Русі Алексієм II відправиться велика делегація - 18 автобусів з прихожанами і духівництвом. Кримську делегацію очолить митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.

Від`їзд від Свято-Нікольської церкви (Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 19).