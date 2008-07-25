З Криму до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Русі відправиться делегація
10:15, 25 липня 2008Крым
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25 липня - 18.00. З Криму до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Русі і на зустріч із Святійшим патріархом Московським і всієї Русі Алексієм II відправиться велика делегація - 18 автобусів з прихожанами і духівництвом. Кримську делегацію очолить митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.
Від`їзд від Свято-Нікольської церкви (Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 19).
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