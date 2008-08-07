Елтон Джон привітає Кучму з днем народження

Вже стає хорошою традицією влаштовувати ажіотаж в Криму на початку серпня з нагоди ювілею великої людини. У минулому році весь південний берег гув від ювілею Ротару, цього разу гуляти буде Леонід Данилович Кучма. Про це пише "Комсомольская правда в Украине"

У суботу Кучму привітають не тільки політики, але і зірки естради. У тому числі і зарубіжної. Як стало відомо, в елітній здравниці - комплексі «Айвазовський» в Партеніте - чекають навіть Елтона Джона. Скільки часу йому дозволять веселити публіку - невідомо. З чуток, Кучма розглядав список, в якому були і Стінг, і Тіна Тернер. Але оскільки саме сер Елтон дружить з дочкою ювіляра Оленою Франчук, зупинилися на його кандидатурі.

Серед запрошених голосистих гостей - Таїсія Повалій, Микола Басков, Наталія Могилевська і Філіп Кіркоров.

Не зважаючи на те, що знамениті артисти запрошені на свято як гості, вони обов`язково співатимуть. З чуток, артисти підготували ювілярові сюрприз - хором вони заспівають одну з улюблених пісень Леоніда Даниловича. Напевно цього вечора прозвучить і дует Повалій - Басков, відомо, що екс-президент дуже любить слухати в їх виконанні пісню «Река судьбы».

Офіційне запрошення на свято гості одержали ще в квітні. До речі, спеціально для них практично повністю викуплений один з найфешенебельніших ялтинських готелів «Ореанда». Повинні приїхати брати Кличко, Володимир Литвин, Дмитро Табачник, Інна Богословська, Роман Безсмертний, Раїса Богатирьова, Вітольд Фокін, Віталій Масол, Ігор Юхновський. Які подарунки гості підготували, в більшості своїй - секрет. Хоча в ЗМІ, наприклад, з`явилася інформація, що Володимир Литвин збирається подарувати скульптуру архістратига Михайла. Відомо також, що Леонід Данилович в якості подарунків віддає перевагу живопису.