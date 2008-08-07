Ющенко придумав нове свято
13:22, 07 серпня 2008Крым
0 0
Відзначатиметься щороку 15 серпня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив в Україні професійне свято - День археолога, яке відзначатиметься щороку 15 серпня.
Відповідний Указ глави держави № 694/2008 оприлюднений на сайті Президента.
В документі зазначається, що таке рішення ухвалене, враховуючи вагомий внесок українських учених-археологів у розвиток вітчизняної археології, дослідження, збереження, популяризацію археологічної спадщини України і на підтримку ініціативи громадськості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter