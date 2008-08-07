Ющенко придумав нове свято

Відзначатиметься щороку 15 серпня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив в Україні професійне свято - День археолога, яке відзначатиметься щороку 15 серпня. Відповідний Указ глави держави № 694/2008 оприлюднений на сайті Президента. В документі зазначається, що таке рішення ухвалене, враховуючи вагомий внесок українських учених-археологів у розвиток вітчизняної археології, дослідження, збереження, популяризацію археологічної спадщини України і на підтримку ініціативи громадськості.

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