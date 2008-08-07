Vanco висунула умову уряду Тимошенко

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) заявляє, що може припинити процедуру арбітражу тільки у разі істотного прогресу в спорі з урядом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я хочу підкреслити, що ми не припинимо процедуру арбітражу доти, доки не досягнемо істотного прогресу, істотного просування у вирішенні всіх питань з урядом», – сказав Д.БАУН.

При цьому він додав: «Я не бачу причин, чому ми не можемо почати обговорення, не припиняючи арбітражний процес».

Водночас він зазначив, що «Vanco Prуckerchenska не готова проводити повторні переговори щодо угоди про розподілення продукції. Ми витратили вже півтора року на переговори до укладення УРП, і ми не готові до того, щоб повертатися до цього знову».

Як зазначив, у свою чергу, юридичний представник Vanco Prуckerchenska, партнер юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери» Олег АЛЬОШИН, Кабінет міністрів вже одержав від Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм копію вимоги Vanco Prуckerchenska разом із доданими до неї документами, і Кабінету міністрів запропоновано до 13 серпня підготувати свою першу відповідь і призначити свого арбітра.

За словами О.АЛЬОШИНА, нещодавно Vanco Prуckerchenska одержала інформацію, що українська сторона відкликає свої пропозиції щодо мирного врегулювання спору з компанією. При цьому він додав, що Vanco Prуckerchenska жодного разу не одержувала пропозиції щодо початку переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо УРП з Vanco, яке набуло чинності 30 травня.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

Довідка УНІАН. 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розділення продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Пізніше Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділення продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподілення вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».