Хто найсильніша нація планети?

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) проходить чемпіонат «Найсильніша нація планети».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», до участі в VIII командному чемпіонаті запрошені атлети з Австралії, Великобританії, Німеччини, Ісландії, Литви, Росії, США та України.

Турнір триватиме до 9 серпня включно на кількох майданчиках дитячого центру відповідно до правил Міжнародної федерації найсильніших атлетів.

Сьогодні відомі спортсмени-важкоатлети зустрінуться з дітьми-артеківцями, а 8 і 9 серпня діти стануть глядачами фінальних змагань стронгменів.

У фіналі чемпіонату візьмуть участь чотири команди, які набрали найбільшу суму балів. «Фінальна програма включає 7 видів багатоборства, серед яких, - притягнення корабля 250 тонн на дистанцію 25 метрів, піднімання гантелі 96 кг, метання на висоту (вага 24 кг), присідання з авто тощо”, - повідомили в «Артеку».

«Перший раз Чемпіонат світу серед сильних людей планети в Україні пройшов у жовтні 2005 року в Севастополі. Тоді перемогла команда Литви. На попередньому - 7-му командному чемпіонаті світу серед стронгменів українська команда здобула звання «Найсильніша нація планети» вчетверте», - нагадує «Артек».