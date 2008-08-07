Затуліна пускатимуть в Україну

Сьогодні Посольство України в Російській Федерації офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Росії про зняття заборони на в`їзд на територію України депутату Державної Думи Російської Федерації Костянтину ЗАТУЛІНУ.

Про це повідомляє Департамент інформації та друку МЗС РФ.

Російська сторона розглядає це рішення української сторони як конструктивний крок, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, останній раз К.ЗАТУЛІНУ було заборонено в`їзд до України строком на один рік наприкінці липня.

К.ЗАТУЛІНА було затримано в аеропорту Сімферополя 25 липня і відправлено до Москви наступного дня.

За інформацією джерела в Службі безпеки України, СБУ порушила відносно К.ЗАТУЛІНА кримінальну справу за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі.