Кораблям Росії та НАТО вже тіснувато у Чорному морі - Генштаб РФ

Росія не має наміру збільшувати угруповання Чорноморського флоту.

Як повідомляє Управління прес-служби та інформації Міністерства оборони Російської Федерації, про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-полковник Анатолій НОГОВІЦИН.

«Ми не збираємося додавати жодне угруповання до складу Чорноморського флоту, хоча в Росії є що тут додати», - заявив він.

Водночас воєначальник наголосив, що спрямування кораблів НАТО в Чорне море – «це нагнітання обстановки, яке не сприяє виконанню шести принципів» (передбачених планом врегулювання російсько-грузинського конфлікту – УНІАН).

«Погано, коли ми починаємо грати м`язами, хоча далеко ще не все дозволено. Росія зараз інша, і нерви в нас міцні. Але залишається тільки шкодувати, коли починаються такі демарші», - сказав А.НОГОВІЦИН.

Відповідаючи на запитання, як далеко один від одного перебувають сьогодні в Чорному морі російські та натівські кораблі, заступник начальника Генштабу визнав, що «тіснувато для такого угруповання на Чорному морі, тим більше з урахуванням того, що на всіх військових кораблях є засоби розвідки радіолокації з максимальним радіусом дії до 400 км».

Водночас А.НОГОВІЦИН сказав, що і НАТО, своєю чергою, не може постійно нарощувати угруповання кораблів у Чорному морі.

Він пояснив, що Конвенцією, підписаною в Монтре (Швейцарія) 1936 року, передбачено договір щодо статусу Чорного моря. Зокрема, в ньому обумовлено кількість кораблів, які мають право бути там присутні.

«Цією Конвенцією передбачено обмежену кількість суден з лімітом загального тоннажу до 45 тис. тонн. Тобто не може без обмежень створюватися якесь угруповання однієї й тієї ж держави», - сказав А.НОГОВІЦИН.

Він зазначив, що цей ліміт визначено для держав, які не є чорноморськими.