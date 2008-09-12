Нескінченні вибори можуть призвести до громадянської війни, - БЮТ Криму

Депутатська фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді Криму вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА не допустити розвалу коаліції в парламенті країни.

Про це говориться у зверненні фракції до Президента, текст якого передано УНІАН прес-службою кримської організації ВО «Батьківщина».

Кримські бютівці заявляють, що «розвал коаліції не принесе нічого доброго для країни, тому що у такому разі є всього два виходи – дострокові парламентські вибори (але тоді разом із достроковими президентськими) або зміна формату більшості».

У кримському БЮТ додали, що народ втомився від нескінченних виборів, зазначивши, що вони можуть поставити Україну на межу громадянської війни і навіть призвести до втрати територіальної цілісності. «Якщо Ви (Президент України - УНІАН) підпишете указ про проведення дострокових виборів до Верховної Ради, то відразу після їх завершення почнеться виборча кампанія з виборів Президента, а після їх завершення стартують вибори до місцевих рад. Нескінченні вибори поставлять Україну на межу громадянської війни. Чи хочете Ви цього насправді? Дуже сподіваємося, що ні», - говориться у зверненні до Президента.

Фракція БЮТ у Верховній Раді Криму вважає, що в силах В.ЮЩЕНКА не допустити в країні хаос. «Україна має бути не проамериканською і не проросійською, а процвітаючою, незалежною демократичною державою», - говориться у зверненні до глави української держави. Бютівці закликають Президента бути «вище за особисті амбіції і неприязнь». «Зробіть все, щоб демократична коаліція була поновлена. Інакше ані народ України, ані історія Вам цього не пробачать», - заявляють кримські бютівці.