Кримська родина «надула» банк на $300 тисяч

У Криму викрито трьох місцевих жителів – членів однієї родини, які за підробленими документами про свою підприємницьку діяльність отримали в республіканській філії акціонерного комерційного банку 297 тисяч доларів США кредиту.

Таким чином банку завдано збитки на зазначену суму, повідомляє прес-служба МВС України.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.358 КК України (шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).