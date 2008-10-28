Зросли надходження з громадян, що розміщують курортників

У Криму з початку цього року надходження до бюджету з доходів громадян, що надають послуги з розміщення відпочивальників, зросли на 32% - до 5,3 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в Криму.

Кількість громадян, які офіційно надавали послуги з найму житла, перевищила 10 тис. «Від їх діяльності надійшло 2,2 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб, що на 32% (0,5 млн. грн.) більше, ніж в 2007 році», - наголошується в повідомленні.

Крім того, в податкових органах Криму на обліку перебувають 675 суб`єктів господарювання - фізичних осіб, що надають послуги з розміщення громадян. «До бюджету від їх діяльності надійшло 2,7 млн. грн. податків, що на 0,7 млн. грн. (на 35%) більше, ніж торік», - повідомили податківці.

В результаті проведення роботи з громадянами, що надають рекламні і посередницькі послуги з розселення курортників, 211 осіб зареєструвалися як суб`єкти підприємницької діяльності. До бюджету вони перерахували 0,4 млн. грн. податків, що на 24% більше, ніж в 2007 році.