Погода в Криму на 19-21 листопада

За прогнозами Українського гідрометцентру, 19-20 листопада в Криму можливі дощі, 21 листопада - без опадів.

19 листопада (середа) на Кримському півострові вдень 3-8° тепла, вночі від 5° морозу до 0°. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

20 листопада (четвер) у Криму вдень 6-11° тепла, вночі 0-5° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Синоптики кажуть, що вночі можливий дощ з мокрим снігом.

У п`ятницю, 21 листопада, в АР Крим вдень 9-14° тепла, вночі 3-8° тепла.