Парламент Криму викликав на килим головного міліціонера автономії
12:53, 28 листопада 2008Крым
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Президія затвердила порядок денний
|Микола Іллічов
Як передає кореспондент УНІАН, в цілому, до порядку денного пленарного засідання парламенту автономії включено 16 питань. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Президії ВР Криму.
Так, планується розглянути проект закону про внесення змін до закону України про мисливське господарство і мисливство, про узгодження продажу через аукціон спеціальних дозволів на користування надрами тощо.
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