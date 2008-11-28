Парламент Криму викликав на килим головного міліціонера автономії

Верховна Рада Криму на пленарному засіданні 17 грудня заслухає звіт начальника кримської міліції генерал-майора міліції Миколи ІЛЛІЧОВА про діяльність Головного управління МВС України в АРК по боротьбі із злочинністю і охороні громадського порядку в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, в цілому, до порядку денного пленарного засідання парламенту автономії включено 16 питань. Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Президії ВР Криму.

Так, планується розглянути проект закону про внесення змін до закону України про мисливське господарство і мисливство, про узгодження продажу через аукціон спеціальних дозволів на користування надрами тощо.