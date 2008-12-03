«Карту росіянина» готує українцям РФ. Півдню та Сходу сподобається?

У Державній думі Росії розроблено законопроект про «Карту росіянина» для громадян України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив автор законопроекту, депутат Держдуми Ілля ПОНОМАРЬОВ (фракція «Справедлива Росія»).

За його словами, про терміни ухвалення законопроекту говорити рано, але вже зараз триває робота з керівництвом Федерального агентства у справах СНД і Адміністрацією Президента РФ.

«Цього року прийняти закон про «Карту росіянина» неможливо через суто технічну причину. Але цього року можливе внесення цього закону. Якщо раптом з боку Адміністрації Президента буде «гаряча» підтримка, тоді цей закон може бути проведений за півроку. У іншому випадку знадобиться рік. А якщо підтримки зовсім не буде – то не судилося.», - сказав І.ПОНОМАРЬОВ.

Він повідомив, що «Карта росіянина» створюється насамперед для громадян України.

«Ідея цього закону полягає в тому, аби не вдаватися до тих дій, які так хворобливо сприймаються будь-якими державами, коли їх громадяни одержують ще й російське громадянство. Ми хочемо уникнути подвійного громадянства, забороненого законодавством України», - сказав депутат Держдуми, додавши, що натомість людям буде дано гарантії, що жодні складнощі у відносинах між нашими державами не виштовхнуть їх з російського культурного, освітнього й економічного простору.

За словами І.ПОНОМАРЬОВА, «Карта росіянина» гарантує, що ті, хто її має, завжди зможуть без віз приїхати на територію Росії, їхні діти завжди зможуть вступити до російських вузів, вони зможуть знайти роботу, так само, як це роблять російські громадяни.

«Ми, знаючи про те, що велика кількість громадян України через ті чи інші причини хоче одержати російське громадянство, пропонуємо шлях, який дає змогу уникнути цього, разом з тим, знявши коріння цієї проблеми. Тим самим можна уникнути напруги між нашими країнами. Задоволено багато українців, які хочуть знайти роботу на території Росії, а «Карта росіянина» дає змогу це зробити без того, щоб приймати російське громадянство. Також без російського громадянства можна закінчити російський університет. Багато українців бояться, що у разі вступу України в НАТО між нашими країнами з`являться візові або інші бар`єри, але, володіючи цією картою, ми даємо їм гарантію, що вони не постраждають», - наголосив російський політик.

Відповідаючи на запитання, скільки громадян України будуть зацікавлено в отриманні «Карти росіянина», І.ПОНОМАРЬОВ припустив, що в східних і південних областях України ці цифри можуть становити до половини населення, в центральних областях і Києві – до 10%, а в західних областях це буде швидше виняток, ніж правило.

За його словами, передбачається, що видачею «Карт росіянина» займатимуться консульства на підставі особистої заяви про те, що людина вважає, що належить до російської культури, що її рідна мова російська.

«Швидше за все, обмежимося соціально-культурними характеристиками, а не політичними», - додав депутат Держдуми.