В Україні - до 13° морозу

16 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, на заході та крайньому півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях та в Криму 1-6° морозу, на решті території 5-10°, на Лівобережжі та в Карпатах до 13° морозу; вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму 2-7° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

17-18 грудня - хмарно з проясненнями. 17 грудня без опадів, лише в західних областях місцями невеликі опади, 18 грудня в Україні, крім східної частини, невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, подекуди туман, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах північних та центральних областей ожеледиця. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура у східній частині вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; в західній частині та на крайньому півдні вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму та на Закарпатті місцями 8-11° тепла; на решті території вночі 17 грудня 4-9° морозу, 18 грудня 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

19 грудня на Правобережжі, Херсонщині та в Криму - невеликий сніг, мокрий сніг, на заході та півдні з дощем; температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла, на півночі Правобережжя вночі 2-8° морозу, вдень 0-5° морозу. На решті території без істотних опадів; температура вночі 4-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

20 грудня - без опадів, лише вночі у західних областях невеликий сніг. Температура вночі 5-11°, у східних та Сумській областях 7-13° морозу; вдень 0-6° морозу, на крайньому заході та півдні вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°. На півдні Криму 19 грудня дощ, 20 грудня без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.