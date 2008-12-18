Через кризу рівень захворюваності на туберкульоз в Україні зросте на 25%

Через фінансову кризу в Україні слід очікувати зростання рівня захворюваності на туберкульоз на 20-25%.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив головний пульмонолог і фтизіатр Міністерства охорони здоров`я України, директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії ім. Ф.Г. Яновського АМН України, академік Юрій ФЕЩЕНКО.

“Ці цифри ми одержимо наприкінці 2009 року. Історія людства засвідчує: економічні кризи, безумовно, спричиняють сплески захворюваності. Туберкульоз – не лише медична, а й соціальна хвороба, пов’язана з благополуччям у суспільстві. І це тим більше засмучує, позаяк в Україні щойно досягнуто стабілізації показників цієї хвороби, і, зокрема, серед дітей”, - зауважив головний фтизіатр країни.

Однією з основних причин підвищення показників щодо туберкульозу Ю.ФЕЩЕНКО назвав стресовий чинник. “Експерти прогнозують понад три мільйони безробітних, а це стресова ситуація для людини”, – сказав він, нагадавши, що саме стреси потужно знижують імунітет.

Ю.ФЕЩЕНКО висловив також занепокоєння рівнем фінансування державних програм по боротьби з епідемією туберкульозу в Україні.

“Проект бюджету МОЗом складався і подавався кілька місяців тому. Виникає питання: чи буде запланована сума збільшена адекватно фінансовим подіям, зокрема, чи будуть 100 мільйонів у вересні 2008 року і у квітні 2009 року аналогічними? Чи зросте ціна на ліки? Та чи буде подовжено фінансування державної програми боротьби з туберкульозом взагалі? Ці проблеми дуже турбують українських фтизіатрів”, – наголосив Ю.ФЕЩЕНКО.