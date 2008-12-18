Кримських мерів, що відбилися від рук «Регіонів», поставлять на місце

Лідер Кримської організації Партії регіонів, народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ висловлює незадоволеність роботою деяких керівників низки міст Криму, які отримали свої посади завдяки Партії регіонів.

Як повідомив В.КИСЕЛЬОВ кореспондентові УНІАН, він наполіг на тому, щоб з центрального апарату Партії регіонів до Криму прислали комісію для перевірки діяльності місцевих керівників-”регіоналів”. ”Я наполіг, щоб з центрального апарату партії прислали комісію і допомогли мені зробити вибіркову точкову перевірку”, - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

За його словами, ”регіонали” багато що роблять для Криму, проте не всі місцеві керівники, зокрема мери, ”які йшли під гаслами Партії регіонів і отримали місця” завдяки ній, ”впрягалися в цю упряжку”. Деякі кримські мери-”регіонали”, сказав В.КИСЕЛЬОВ, зараз ”намагаються якось відсторонитися, зайняти незалежну позицію”. ”Потрібно кожному розуміти своє місце, щоб, насамперед, ніхто не вважав себе великим, щоб усі розуміли, що є партійна дисципліна і її треба дотримуватися”, - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Він повідомив, що є ”багато нарікань щодо міста Сімферополя”. ”До БАБЕНКА (мера Сімферополя, члена ПР - УНІАН), до інших депутатів (”регіоналів”), до тих, хто сьогодні керує комісіями в міській раді”, - уточнив В.КИСЕЛЬОВ.

Народний депутат також заявив про ”надмірний і частково необґрунтований” вплив деяких депутатів Верховної Ради Криму на ситуацію в Сімферополі. ”Ми цю ситуацію (у Сімферополі) вивчаємо, ще буде розбір фракції у Верховній Раді Криму, розбір фракції міськради Сімферополя. Переконаний, що буде зроблено правильні висновки, і ми поставимо всіх на місце”, - заявив В.КИСЕЛЬОВ.

Депутат наголосив, що він не ”та людина, яка ховає голову в пісок або йде від конфлікту, якщо треба на нього піти”. ”Я готовий раз відрізати або відрубати гнилизну або той орган, який отруює весь організм”, - сказав лідер кримських ”регіоналів”, додавши, що це краще, аніж сидіти і чекати, поки ”почнеться гангрена”.