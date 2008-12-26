Головною версією вибуху в Євпаторії залишається вибух балонів – МНС

Головною версією вибуху в п`ятиповерховому житловому будинку в Євпаторії (Крим) залишається вибух балонів з киснем.

Про це телеканалу ”Інтер” повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА.

При цьому міністр відзначив, що в рамках кримінальної справи ”відпрацьовуються всі версії”. ”Всі версії мають право на життя, - сказав глава МНС. - Головна версія причини вибуху залишається тією ж, що і була, - це все-таки вибух кисневих балонів”.

В.ШАНДРА додав, що ”фактично знята версія щодо вибуху побутового газу”.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативному штабі в Євпаторії, рятувальники сьогодні увечері закінчили розбір завалів зруйнованої в результаті вибуху частини п`ятиповерхівки. ”Те, що стосувалося зруйнованої будівлі (частини будівлі), розібране повністю, залишилося частково прибрати навколо (будівлі)”, - повідомили в штабі.

За даними співбесідника агентства, після розбору завалів кількість загиблих в результаті вибуху не змінилося і становить 27 чоловік, кількість врятованих також не змінилося – 21 людина, з них п`ятеро знаходяться в лікарнях.

Як повідомляв УНІАН, вибух в п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії відбувся 24 грудня о 21.45. Зруйновані перший і другий під`їзди будинку.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів з киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки, в майстерні ЖЕКу. У підвальному приміщенні вдень 26 грудня було знайдено 11 балонів, повідомили в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду.