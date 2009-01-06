У Криму напали на півзахисника збірної України з футболу

У Сімферополі вчинено напад на півзахисника футбольної команди «Таврія» і національної збірної України з футболу Дениса ГОЛАЙДО.

Як заявив телефоном кореспонденту УНІАН керівник служби зі зв`язків із громадськістю спортивного клубу «Таврія» Борис ЛЕВІН, інцидент стався «у перших числах цього року».

Згідно з повідомленням прес-служби СК «Таврія», двоє невідомих напали на Д.ГОЛАЙДО увечері неподалік від його будинку. «Напали на нього, вочевидь, з метою пограбування», - йдеться у повідомленні. Футболіст впав «на тільки-но вилікувану після перелому ліву ключицю». У повідомленні наголошується, що Д.ГОЛАЙДО вдалося вирватися і втекти від нападників.

Як повідомив Б.ЛЕВІН, футболіста після події доставили до лікарні. «Медики кваліфікували у тому ж місці перелом (ключиці), але менш складний, ніж був перший», - зазначив керівник служби зі зв`язків із громадськістю спортклубу «Таврія».

Орієнтовний термін реабілітації футболіста – півтора місяця, повідомили у прес-службі спортклубу.

Заяву за даним фактом подано до Київського райвідділу міліції Сімферополя, додав Б.ЛЕВІН.

У райвідділі УНІАН повідомили, що на даний час проводиться перевірка. «Для того, щоб порушити кримінальну справу, потрібен склад злочину: грабіж або ще щось, або середньої тяжкості тілесні пошкодження тощо. Зараз проводиться перевірка, вирішується питання – що там буде, які там тілесні пошкодження. Якщо легкі, то кримінальна справа не порушуватиметься, якщо там інше щось – значить, порушуватиметься», - повідомили в міліції.