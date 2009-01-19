Торги доларом на міжбанку закрилися на ТОМі зниженням котирувань

У зв`язку зі святкуванням сьогодні в США Дня Мартіна Лютера Кінга, торги по долару пройшли з пониженою активністю, а операції здійснювалися валютуванням ТОМ (від анг. tomorrow - ”завтра”, тобто котирування встановлюються, але операції проводитимуться тільки завтра).

Як повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”, торги по долару США відкрилися на ТОМі такими котируваннями - 8,1200/8,3800, до 12:00 спред звузився до 8,1500/8,2650. До закриття цінові рівні знизилися 8,0600/8,1550. О 14:20 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією на ТОМі по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,9800.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2380/0,2520, а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2420/0,2490. До закриття торгів ціни знизилися 0,2410/0,2460. У Росії курс долар-рубль на ТОМі зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,9951 (+0,5551).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3296/98, а до 14:30 впали 1,3233/35. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7820/11,1580, до 12:00 ціни становили 10,8010/10,9835. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,6515/10,8075.