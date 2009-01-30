Кількість курортників у січні в Криму скоротилася на 26%

Крим з початку 2009 року і станом на сьогодні прийняв на відпочинок 56,1 тис. осіб – на 26% менше від рівня аналогічного періоду 2008 року.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість тих, хто відпочив, розраховано за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, за даними на 30 січня цього року організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 20,7 тис. осіб. Це на 22,5% менше, ніж за той самий період минулого року.

Станом на сьогодні в Кримській автономії працює 88 санаторно-курортних і туристських підприємств, вони заповнені на 21,6%. У 2008 році в цей час в Криму працювало на 16 курортних установ більше, коефіцієнт заповнення становив 23,2 %.

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