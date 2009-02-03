Видатки на закупівлю путівок до «Артека» збільшили на 60 млн. грн.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 417 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, даним законом передбачено збільшити видатки на закупівлю путівок у міжнародний дитячий центр «Артек» з 19 млн. до 79 млн.

Крім того, законом передбачені пільги з оподаткування. Центр «Артек» та державне підприємство «Український державний центр «Молода гвардія» не будуть сплачувати 15% відрахувань від прибутку.