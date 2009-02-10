Заповідникам Аю-Даг, Новый Свет і Мангуп-кале встановлять межі

Рада міністрів Криму дала згоду Республіканському комітету із земельних ресурсів на розробку проектів землеустрою з організації і встановленню меж трьох заповідників загальнодержавного значення «Новый Свет», «Аю-Даг» і «Мангуп-кале».

Як повідомили у прес-службі кримського уряду, таке рішення було ухвалене у вівторок.

Так, Радмін дав згоду Рескомзему на розробку проекту землеустрою ботанічного заповідника загальнодержавного значення «Новый Свет» площею 470 га на землях держпідприємства «Судакське державне лісомисливське господарство» (за межами населених пунктів Новосветської селищної ради, Судакський регіон автономії).

Уряд також дав згоду на розробку проекту землеустрою ландшафтного заповідника загальнодержавного значення «Аю-Даг» площею 527 га на землях держпідприємства «Алуштинське державне лісомисливське господарство» Запрудненського лісництва (за межами населених пунктів Партенітської селищної ради, Алуштинський регіон Криму).

Крім цього, дано згоду на розробку проекту землеустрою комплексного пам`ятника природи загальнодержавного значення Гори-останця «Мангуп-кале» площею 90 га (за межами населених пунктів Красномакської сільської ради Бахчисарайського району автономії).

«Відповідно до пункту 2 статті 27 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (від 16.06.1992 року), оголошення пам`ятників природи здійснюється без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об`єктів у їх власників або користувачів», - зазначили у прес-службі Радміну.