Луценку не варто йти у відставку через подію в Криму – правозахисник

З огляду на політичну й економічну ситуацію міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ не варто йти у відставку через непрофесійні дії його підлеглих у Криму.

Таку думку висловив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Міністр вибачився перед цими людьми і пообіцяв компенсувати матеріальну шкоду і покарати винних. Насправді, винні повинні понести покарання, адже були порушені правила поводженні зі зброєю та інші вимоги...”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Правозахисник зауважив, що до міліції завжди були, є і будуть претензії.

“Не думаю, що саме у наших сьогоднішніх умовах такі речі повинні призводити до відставки міністра, коли міліція абсолютно жебракує, у співробітників дуже мала зарплатня, коли не вистачає бензину і коштів, необхідних для виконання функцій...”, - зазначив він.

Водночас, оцінюючи діяльність Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ, правозахисник визнав, що саме за цей період міліція стала більш відкритою. “За нашими дослідженнями, МВС сьогодні у державі є найбільш відкритим для громадського контролю правоохоронним органом”, - сказав Є.ЗАХАРОВ і додав, що Ю.ЛУЦЕНКУ не варто йти у відставку лише через цей випадок.

"Насправді таких випадків по Україні дуже багато. Ця подія набула такого значного резонансу, тому що стосувалася родини кримських татар, які дуже болісно реагують на такі речі. Також це відбулося на фоні наявної політичної ситуації, коли декому вигідно використати надзвичайну подію в своїх інтересах”, - вважає правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу "Беркут" на сім`ю кримських татар ХАЇРОВИХ у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї Мустафа ХАЇРОВ.

23 лютого Відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що МВС відшкодує збитки родині, яка зазнала моральної, фізичної та матеріальної шкоди внаслідок непрофесійних дій спецпідрозділу "Беркут".

24 лютого у Секретаріаті Президента України заявили, що після цього інциденту Ю.ЛУЦЕНКО має подати у відставку з посади міністра внутрішніх справ.