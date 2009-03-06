У Криму накрили піратський цех: міліція прошла випробування порно

Співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України в Криму виявили в Бахчисараї підпільний цех з виробництва неліцензійної відеопродукції.

Студія знаходилася вдома у господаря магазина, що продавав піратські диски.

Під час обшуку оперативники знайшли устаткування для копіювання записів і виготовлення поліграфічних обкладинок для дисків. «Всього вилучили більш як 13 тисяч екземплярів контрафактної продукції», - повідомляє прес-служба кримського Главку МВС.

Співробітникам міліції довелося самим подивитися частину дисків, щоб встановити їх вміст. «На них знаходилися не лише мультфільми і крадені програми каналу Discovery, але і відверте порно», - наголошується в повідомленні. Як виявилось, затриманий продавав не лише піратські копії блокбастерів і веселих мультиків, але й порнофільми.

Виявилось, що у чоловіка була мережа торгівельних точок з продажу неліцензійної продукції не лише в Бахчисараї, де вилучили ще близько 5-ти тисяч піратських дисків, але й в Сімферополі.

За замах на інтелектуальну власність і поширення фільмів порнографічного характеру йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.