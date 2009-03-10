Ситуація на захопленому піратами судні з кримчанином на борту без змін

Ситуація на захопленому сомалійськими піратами судні „Saldanha”, у складі екіпажу якого один громадянин України, не змінилась.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, Посольство України в Грецькій Республіці надіслало додаткове повідомлення про захоплення піратами в Аденській затоці 22 лютого судно „Saldanha”, до складу екіпажу якого входить один українець.

За інформацією грецької компанії-оператора судна „Cardiff marine”, станом на 9 березня ситуація на судні не змінилась. Пірати наддали екіпажу можливість зателефонувати родичам.

За даними представника компанії-оператора, на судні достатня кількість продуктів харчування. Стан здоров’я членів екіпажу задовільний.

Дипустанова продовжує підтримувати постійний контакт з компанією оператором та здійснювати постійний моніторинг ситуації довкола захопленого судна.

Справа перебуває на контролі в Посольствах України в Греції, Кенії, Єгипті та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, судно „Saldanha” було захоплене піратами в Аденській затоці 22 лютого. До складу екіпажу судна входять 19 громадян Філіппін, двоє громадян Румунії та один громадянин України (моряк з Керчі).