Кого українці хочуть в Президенти (дані Центру Разумкова)

Популярність та особистий рейтинг народного депутата України, екс-голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА суттєво зросли у порівнянні з груднем 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив директор політико-правових програм Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО, оприлюднюючи на прес-конференції у Києві результати опитуваня думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в державі.

Так, підтримка кандидатури А.ЯЦЕНЮКА на президентських виборах, якби вони відбувалися найближчим часом, зросла вдвічі порівняно з груднем-2008 і зараз цей політик може отримати третій результат – 11,8% респондентів висловилися за нього.

Четверту сходинку з результатом 5,2% (удвічі менше) має шанси посісти чинний голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Лідери ж електоральних симпатій не змінилися – перше місце утримує лідер опозиційної Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ (17,1%), а друге – прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО (15,7%).

Загалом же, констатують експерти, шістка лідерів майбутніх президентських перегонів порівняно з груднем не змінилася.

П’яте місце залишається за лідером КПУ Петром СИМОНЕНКОМ (за нього готові проголосувати 4,2% опитаних) і замикає список кандидатів чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО (3,5%).

Так само стрімко зросла підтримка і майбутньої політичної сили на чолі з А.ЯЦЕНЮКОМ, яка теж може отримати третій результат (10% респондентів віддали голоси за неї).

Якби найближчим часом відбулися парламентські вибори, то симпатії опитаних розділилися б так само, як і особиста підтримка вищезазначених політиків. Тобто, найбільше представництво у ВР отримала б Партія регіонів (16,4% усіх опитаних), друге місце посів би БЮТ (15,7%), четверте – Блок Литвина (5,8%), п’яте – Комуністична партія і шосте – блок В.ЮЩЕНКА “Наша Україна” у разі його створення (3%).

Вищенаведені результати корелюються і з довірою респондентів до діяльності політиків, найнижчий рівень непідтримки якої мають А.ЯЦЕНЮК (43,8%) та В.ЛИТВИН (46,9%).

Діяльність решти політиків не підтримують значно більше опитаних – Ю.ТИМОШЕНКО – 60,6% респондентів, В.ЯНУКОВИЧА – 63,9%, П.СИМОНЕНКА – 74% і В.ЮЩЕНКА – 78,5% опитаних.

Щодо найвищого рівня підтримки, то А.ЯЦЕНЮК посів також третє місце – його діяльність схвалили 10,4% респондентів. Лідерство за цим показником утримують Ю.ТИМОШЕНКО, яку підтримали 11,6% опитаних, і В.ЯНУКОВИЧ з показником 10,9%.

Причинами такої довіри до А.ЯЦЕНЮКА та зростання його рейтингу Ю.ЯКИМЕНКО вважає невдоволення громадян політиками, що змінюють один одного у владі, появою відносно нового обличчя і втомою людей від досить радикальних орієнтацій головних політичних сил.

На думку експерта, поміркована і виважена позиція А.ЯЦЕНЮКА по більшості гострих державних питань імпонують громадянам і викликають у них симпатію. Водночас, за його словами, важко визначити, у кого “відібрав” голоси А.ЯЦЕНЮК, оскільки результати за всіма питаннями практично не змінилися з грудня минулого року і ніхто з названих політиків та політичних сил суттєво не втратив підтримки у традиційно “своїх” регіонах.

З такою динамікою, вважає Ю.ЯКИМЕНКО, А.ЯЦЕНЮК має реальні шанси вплинути на конфігурацію під час майбутніх президентських та можливих дочасних парламентських виборів. Щодо останніх, то на його думку, Партії регіонів і БЮТ слід замислитися щодо їхньої доцільності взагалі, оскільки у парламенті може з’явитися нова політична сила, яка вплине на розстановку сил.

Опитування думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в державі було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 27 лютого по 5 березня.

Опитано 2012 респондентів віком від 18 років у 129 населених пунктах всіх областей та Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.