Криму потрібний підйомник для гасіння пожеж у висотках

Кримським рятувальникам потрібний підйомник для гасіння пожеж у будинках підвищеної поверховості.

У Сімферополі, в 20-поверхівці на Москільці, відбулися пожежні навчання, під час яких начальник міськуправління МНС Олександр ДИЧКОВСЬКИЙ відзначив: станься насправді пожежа на верхніх поверхах такої будівлі – гасити її було б складно, адже в автономії немає підйомника, який би діставав вище 10-го поверху.

Лише у Сімферополі знаходиться 24 будівлі підвищеної поверховості (12 поверхів і вище), додали в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.