5,5 тис. чоловік у Криму вимагають дострокових виборів

Учасники мітингу в центрі Сімферополя вимагають провести в Україні дострокові президентські і парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, в акції «Кризі – стоп! Влада у відставку!» беруть участь 5,5 тис. чоловік, за даними організаторів – 7 тис.

Учасники мітингу тримають транспаранти «Юля, спасибі за твій кризовий план!», «Із сьогоднішньою владою нам не по дорозі, ви котитеся в прірву!», «Ющенко, Тимошенко – ні!».

«Треба знайти спосіб відправити цю владу у відставку. Ми не можемо терпіти її ще рік. Потрібні дострокові парламентські і президентські вибори», - заявив на мітингу лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив переконання, що український народ допоможе Партії регіонів добитися проведення виборів. «Я впевнений, що український народ допоможе нам це зробити», - сказав лідер ПР.

Учасники мітингу періодично скандували: «Янукович!», а щодо нинішнього керівництва країни Президента і прем`єр-міністра кричали «Геть!» і «Ганьба!».

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявив на мітингу, що нинішня влада – це «якийсь тягни-штовхай», який між собою не може розібратися, і цій владі треба допомогти якомога швидше піти у відставку.

Завтра такі мітинги пройдуть у багатьох регіонах України.