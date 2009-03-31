5 чиновників Судаку нарахували собі надбавок на півмільйона гривень

Прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Судацької міської ради.

"Праця п`яти судацьких чиновників влетіла громаді в "копієчку". За два з половиною роки вони отримали незаконних нарахувань до зарплати на суму майже півмільйона гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Рішення про порушення справи ухвалене за результатами перевірки додержання бюджетного законодавства в діяльності міської ради, у ході якої виявлено порушення встановленого порядку витрачання коштів місцевого бюджету.