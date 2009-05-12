У Росії побачили непросту ситуацію навколо перебування ЧФ у Криму

Голова комітету Державної думи Російської Федерації з питань оборони Віктор ЗАВАРЗІН констатує непросту ситуацію навколо перебування Чорноморського флоту Росії в Україні.

«Здебільшого ці розбіжності випливають з різного підходу сторін до тлумачення базових угод», - уточнив В.ЗАВАРЗІН, повідомили в прес-службі партії «Єдина Росія».

Голова комітету з питань оборони нагадав, що питання функціонування й перебування ЧФ РФ на території України обговорюватимуться на початку червня в Києві на засіданні підкомісії з флоту Українсько-російської міждержавної комісії.

При цьому В.ЗАВАРЗІН наголосив, що «Чорноморський флот є й буде російським форпостом, який захищає морські ворота півдня Росії».

Також він відзначив, що Росія надає великої уваги підвищенню бойової могутності ЧФ, оперативно-стратегічного об`єднання ВМФ країни на Чорному морі.

«Росія зацікавлена в сприятливих військово-політичних умовах функціонування Чорноморського флоту», - сказав В.ЗАВАРЗІН.