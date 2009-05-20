Росія створює спецкомісію з трактування історії

При Президентові Російської Федерації створять комісію з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії.

Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав відповідний указ, повідомили в прес-службі Кремля.

7 травня у своєму відеоблогу Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія частіше почала зустрічатися з історичними фальсифікаціями. «Причому такі спроби стають дедалі жорсткішими, злішими, агресивнішими», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Комітет Державної думи РФ у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками запропонував передбачити законодавчо введення санкцій проти країн колишнього СРСР, де реабілітується нацизм.

24 лютого глава МНС РФ, співголова вищої ради партії «Єдина Росія» Сергій ШОЙГУ запропонував ввести кримінальну відповідальність за заперечення перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні.