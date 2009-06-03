Джип врізався в стовп освітлення в Криму: дві людини загинули (фото)

Дві людини загинули і ще одна особа отримала травми в результаті зіткнення джипа Infiniti зі стовпом освітлення в Євпаторії (Крим).

Інформація про дорожню аварію надійшла до рятувальників сьогодні вранці.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, внаслідок ДТП люди опинилися заблокованими в авто.

Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали кузов машини та провели деблокування людей.

Унаслідок аварії загинули водій та пасажир машини. Ще один пасажир був доставлений до реанімаційного відділення лікарні. Його стан - важкий, повідомили в МНС.

Фото ДАІ Криму