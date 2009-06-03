Джип врізався в стовп освітлення в Криму: дві людини загинули (фото)
09:48, 03 червня 2009Крым
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Автівка перетворилася на купу металу
Дві людини загинули і ще одна особа отримала травми в результаті зіткнення джипа Infiniti зі стовпом освітлення в Євпаторії (Крим).
Інформація про дорожню аварію надійшла до рятувальників сьогодні вранці.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, внаслідок ДТП люди опинилися заблокованими в авто.
Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали кузов машини та провели деблокування людей.
Унаслідок аварії загинули водій та пасажир машини. Ще один пасажир був доставлений до реанімаційного відділення лікарні. Його стан - важкий, повідомили в МНС.
Фото ДАІ Криму
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