Джип врізався в стовп освітлення в Криму: дві людини загинули (фото)

09:48, 03 червня 2009
Крым
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Автівка перетворилася на купу металу

Дві людини загинули і ще одна особа отримала травми в результаті зіткнення джипа Infiniti зі стовпом освітлення в Євпаторії (Крим). 

Інформація про дорожню аварію надійшла до рятувальників сьогодні вранці.  

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, внаслідок ДТП люди опинилися заблокованими в авто. 

Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали кузов машини та провели деблокування людей. 

Унаслідок аварії загинули водій та пасажир машини. Ще один пасажир був доставлений до реанімаційного відділення лікарні. Його стан - важкий, повідомили в МНС.

Фото ДАІ Криму

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